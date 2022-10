Bij een aanrijding met een auto op de Dierenselaan in Den Haag is een fietser zondagavond zwaargewond geraakt. De automobilist is daarna doorgereden. Even verderop is een brandende auto, mogelijk het vluchtvoertuig, teruggevonden.

De fietser werd zondagavond aangereden door een auto. De bestuurder van de wagen reed daarna door en liet het slachtoffer zwaargewond achter. De fiets van het slachtoffer is meters verder terechtgekomen.



Hulpdiensten, waaronder twee ambulances en een traumateam uit Rotterdam, zijn naar de straat gesneld. De weg werd grotendeels afgesloten. Na behandeling op straat is het zwaargewonde slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht. Den Haag Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Den Haag Niet veel later na het ongeluk werd er op de Beekbergenstraat een brandende auto aangetroffen. ‘Na onderzoek blijkt dat deze auto vermoedelijk betrokken was bij het ongeval aan de Dierenselaan’, liet de politie maandagochtend weten. De auto is voor onderzoek in beslag genomen.



Hoe het ongeluk kon gebeuren is vooralsnog onduidelijk. Het onderzoek naar de zaak is in volle gang, getuigen worden opgeroepen om zich te melden. Lees ook dit premium artikel van onze partner Levensreddend werk met gevaar voor eigen leven: ‘Soms ben je zelf ook aan het overleven’

