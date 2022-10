Het OM zet de corruptiezaak tegen ex-wethouder Richard de Mos en medeverdachten volledig door. Diverse bronnen stellen dat de verdenkingen overeind blijven in de definitieve aanklacht. De Mos wordt als leider bestempeld van twee criminele organisaties.

"Ik zou de leider zijn van maar liefst twee criminele organisaties, en mensenhandelaar", meldt De Mos vandaag in een filmpje waarin hij sympathisanten om donaties vraagt om zijn advocaat Peter Plasman te kunnen betalen. De Mos denkt een ton nodig te hebben voor zijn verdediging. Hij ontkent alle beschuldigingen.

Vrijdag 14 oktober is de eerste rechtszitting in wat bekend geworden is als de Haagse corruptieaffaire. De zaak draait om ex-wethouder Richard de Mos, twee politici van zijn partij en vijf bevriende ondernemers die de partij spekten met donaties. In ruil voor die financiële steun kregen de partijvrienden voorrang, geheime informatie, vergunningen en subsidies, stelt het OM.

De zaak dient ruim drie jaar na de invallen thuis en op kantoor bij de verdachten van en rond de Haagse lokale partij. Het Openbaar Ministerie houdt vast aan de verdenkingen, melden diverse advocaten desgevraagd. De definitieve aanklacht van het OM is onlangs gedeeld met de verdachten.

De Mos zelf wordt als 'leider van twee criminele organisaties' bestempeld, één organisatie was met de twee broers Akyol van een Haags zalencentrum. De andere clan vormde hij volgens justitie samen met drie vastgoedondernemers,onder meer Edwin Jansen, oud-manager van zangeres Anouk.

Het oogmerk van deze organisaties was geld verdienen. Verder zou De Mos geheime informatie gelekt hebben (een schending van het ambtsgeheim) en hem wordt mensenhandel verweten omdat hij een illegale klusjesman in dienst had.

De Mos en de medeverdachten ontkennen alle beschuldigingen al sinds de inval van 1 oktober 2019. Vrijdag 14 oktober is de regiezitting, de inhoudelijke behandeling van de zaak begint 23 januari en zal naar verwachting drie weken duren.