De politie weet wie ze zijn, en hoe ze eruitzien, en toch zijn de twee overvallers nog altijd spoorloos, die op 14 september een woning overvielen in de Stavangerstraat in Den Haag. Zeven tips loopt de politie nog na.

Brutaal bellen rond het middaguur twee jonge mannen met een hesje van de Albert Heijn aan bij een woning in de Haagse wijk Hoge Veld. Een draagt een boodschappenmandje met wat spullen erin. 'We hebben een bestelling', zegt er een.

Het zijn de laatste nep-vriendelijk klinkende woorden voor ze de vrouw naar binnen duwen en zelfs in huis een wapen richten op een ogenschijnlijk jong iemand die van de trap af komt rennen. Er blijkt nog een derde overvaller te zijn, die wordt binnengelaten. Met zijn drieën doorzoeken ze het huis, en met buit verdwijnen ze in een Renault Clio de stad uit. Later blijkt een mannelijke gast in huis een fikse hoofdwond te hebben. Hij wordt in de ambulance behandeld.

Het is het laatste zichtbare spoor van de overvallers. Een negentienjarige Amsterdammer werd al wel snel aangehouden, maar de ander twee zijn sindsdien spoorloos. En dat is opmerkelijk te noemen. Het leidt, volgens een woordvoerder, tot 'professionele frustratie'. De camerabeelden die van de overvallers zijn gemaakt, zijn haarscherp. De politie kent hun identiteit, een 19- en 21-jarige Amsterdammer, en heeft zelfs een idee waar ze zich schuilhouden: in de Amsterdamse Bijlmer.

Het heeft tot nu toe niets uitgehaald. Ook de televisie-uitzending van Opsporing Verzocht heeft nog geen direct resultaat opgeleverd. Er zijn zeven tips binnengekomen. De politie zoekt ze uit, maar een gouden tip zit er nog niet tussen.