In een woning aan de Nieuwe Haven in Den Haag is vrijdagmiddag een overleden persoon aangetroffen.

De politie en brandweer werden volgens calamiteitensite District8 opgeroepen vanwege een bewoner die klaagde over een vieze lucht in het portiek. De voordeur van een van de woningen, waar de lucht vandaan leek te komen, is opengebroken met een breekijzer. In het huis troffen de hulpdiensten vervolgens een overleden persoon aan.



Hoe de persoon is overleden, is nog onduidelijk. De politie onderzoekt de zaak.