Een auto is vanmorgen in brand gevlogen aan de Vaillantlaan in de Haagse Schilderswijk. Het is niet duidelijk waardoor de auto vlam vatte.

Toen de brand vanmorgen rond kwart over vijf werd ontdekt, kwam de brandweer met spoed ter plaatse. Desondanks raakte de auto flink beschadigd en moest hij door een berger worden afgesleept. De Vaillantlaan was tijdelijk afgesloten vanwege de brand.