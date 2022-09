De brandweer is donderdagavond groots uitgerukt voor een brand aan de Helenastraat in Den Haag. Er is opgeschaald naar 'zeer grote brand'. Er komt veel rook uit een sporthal van het ROC Mondriaan in het Haagse Bezuidenhout.

De melding van de brand kwam omstreeks 18.30 uur binnen bij de meldkamer. Toen de eerste brandweereenheden arriveerden is er direct opgeschaald naar 'grote brand' en kort daarna ook naar 'zeer grote brand'. Er was niemand in het pand aanwezig toen de brand uitbrak. De brandweereenheden van de kazernes Archipel, Voorburg, Den Haag, Honselersdijk en Wassenaar zijn ter plaatse. De brandweer heeft veel voertuigen en personeel laten komen, omdat het om een groot pand gaat, meldt de brandweer. Ook is dit gedaan omdat er weinig waterpunten in de buurt te vinden zijn. De brandweer heeft een drone ingezet om de brand boven het pand te kunnen verkennen. Ramen en deuren dicht Op beelden is te zien dat er flink wat rook komt uit een sporthal van het ROC Mondriaan. Buurtbewoners is gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden. "Als u de brand ruikt, sluit ramen en deuren en zet elektrische ventilatiesystemen uit", zegt de brandweer. Brandweerlieden komen 'hagelzwart' het pand uit, zegt een woordvoerder op de locatie. Een beveiliger belde de brandweer toen hij vlammen zag in de sporthal. Alle deuren van het pand worden dichtgehouden om de brand niet verder te laten verspreiden. Om 20.15 uur meldt de brandweer dat de brand is gelokaliseerd. 'Er wordt momenteel geprobeerd om de brand van binnenuit te blussen', meldt de brandweer. Omdat de eenheden het water van ver moeten halen is het gebied rond de Helenastraat afgezet voor verkeer. De Bezuidenhoutseweg en een deel van Laan van Nieuw Oost-Indië zijn daardoor afgesloten.