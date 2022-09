Drie jaarwisselingen moesten bouwers en organisatoren erop wachten, maar de kans is groot dat er tijdens de komende Oudejaarsavond weer vreugdevuren branden op Scheveningen en in Duindorp, Laak en Escamp.

Drie jaar lang moesten organisatoren en bouwers op hun handen zitten. Extra strenge maatregelen nadat een regen van vonken over Scheveningen neerdaalde en twee edities met strenge coronabeperkingen dwarsboomden de traditionele Haagse vuren. Nu is de belangrijkste horde voor komende editie genomen.

Daarmee keert een tientallen jaren oude Haagse traditie terug. In wijken werden hoge stapels gebouwd van kratten, kerstbomen en al het andere wat de bouwers maar konden vinden. Vooral tussen de stapels van Scheveningen en Duindorp ontstond een grote rivaliteit. Wie bouwt de hoogste en mooiste, werd elk jaar weer de inzet.

Vandaag is het al feest voor de organisatoren van de vuren op Scheveningen en Duindorp, die op de Nederlandse lijst van immaterieel erfgoed staan. Uit handen van burgemeester Jan van Zanen ontvingen zij een evenementenvergunning. Dit document wordt gezien als de belangrijkste horde om de traditionele vuurstapels te organiseren. Aanvragen voor vuren in de Paets van Troostwijkstraat (Laak) en de Purmerendstraat (Escamp) zijn in de 'afrondende fase' en de vergunningen worden 'zo spoedig mogelijk' verleend, schrijft het Haagse college aan de gemeenteraad.

Vonken

die vergunningen worden wel strikte voorwaarden verbonden. Zo is er een maximale grootte van de stapels en moet er rekening worden gehouden met geldende milieunormen, zodat de veiligheid van omstanders en omwonenden niet in het geding komt.

Dat is een belangrijke voorwaarde nadat tijdens Oud en Nieuw in 2018-2019 mede door de harde wind een vonkenstorm over Scheveningen woedde. Op meerdere plekken ontstonden brandjes. Een vernietigend rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid kostte burgemeester Pauline Krikke de kop. Op 6 oktober 2019 trad ze af.

Extra strenge eisen

Na de conclusies uit dat rapport stelde de gemeente extra strenge eisen aan de gestapelde pallets. Die bleken voor de volgende editie niet haalbaar voor de bouwers, daarna waren het de coronamaatregelen die het plan twee jaar op rij verpestten.

Maar met de evenementenvergunning, de grootste stap naar nieuwe vuren, zijn de organisatoren er nog niet. Er liggen al aanvragen voor de Natuurbeschermingswet, een watervergunning en een ontheffing op grond van de Wet Milieubeheer, die respectievelijk worden beoordeeld door de provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap van Delfland en het Haagse college.