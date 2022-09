Op het Paul Krugerplein in Den Haag is woensdag de campagne 'Niet voeren' gestart. Met posters in winkels en op straat wordt de bewoners erop gewezen dat ze geen vogels moeten voeren.

Oud brood en andere etensresten trekken ongedierte aan. Vogelpoep op terrassen, gevels en balkons geeft veel overlast. Daarnaast worden vogels ziek als zij worden overvoerd. Inwoners kunnen die overlast voorkomen door de dieren niet meer te voederen. De campagne duurt twee maanden en moet de overlast van plaagdieren beperken. Eind november wordt bekeken wat de resultaten zijn van deze campagne. Mogelijk komen er dan permanente 'niet voeren' borden op en rond het plein.