De politie is woensdagochtend een woning aan de Hasebroekstraat binnengevallen. Het is nog niet duidelijk waarom de politie de woning binnenviel en of daarbij iemand is aangehouden.

De politie deed vanmorgen onderzoek in en rond de woning. Volgens calamiteitensite Regio15 werden een deur en een rolluik geforceerd bij de inval en mochten de buren hun huis niet verlaten. Regio15 brengt de inval in verband met de zogenoemde Quote 500-bende omdat vorig jaar een inval zou zijn gedaan in dezelfde woning, waarbij bendelid Terence L. werd aangehouden. Een politiewoordvoerder laat weten hier niets over te kunnen zeggen, omdat de inval te maken heeft met een langlopend onderzoek. De Quote 500-bende was een Haagse groep inbrekers, bestaande uit twee broers en een goede vriend, die jarenlang actief was. De groep zocht slachtoffers uit aan de hand van de bekende Quote 500-lijst van rijke mensen. Onder anderen oud-minister Herman Heinsbroek en Jumbo-topman Frits van Eerd werden slachtoffer van de bende. Onlangs werden de drie bendeleden veroordeeld tot verschillende celstraffen.