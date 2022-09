Twee verdachten van een zeer gewelddadige woningoverval in Den Haag zitten ondergedoken, mogelijk in de Amsterdamse Bijlmer, zo vermoedt de politie.

Nietsvermoedend deed een bewoonster - een tiener - op woensdagmiddag 14 september rond half twaalf de voordeur open voor twee ogenschijnlijke bezorgers van Albert Heijn. Wat viel er te vrezen? Eén van de mannen droeg een zwart petje, een jas van de Albert Heijn en had een boodschappentas in zijn hand. De ander een winkelmandje met daarin een heel brood en een pak van twee liter melk.

Op het moment dat de bewoonster het brood wilde aanpakken, duwde één van de verdachten haar de woning in. De andere verdachte sloot de voordeur en trok een vuurwapen toen een andere aanwezige in het huis hem wilde aanvliegen. Na een paar minuten verscheen een derde dader. Ze doorzochten het huis en twintig minuten later vertrokken ze met een buit. Állen met een jas van de slachtoffers om hun schouders, mondkapjes op hun gezicht en handschoenen aan, blijkt uit beelden van Opsporing Verzocht.

Op camerabeelden van de woning in de Stavangerstraat in Wateringse Veld in Den Haag komen ze duidelijk in beeld. Een negentienjarige Amsterdammer is inmiddels aangehouden. Maar de politie is nog op zoek naar de twee andere verdachten, de 19- en 21-jarige Amsterdammers die inmiddels ook zijn geïdentificeerd. De politie vermoedt dat zij zich schuilhouden, mogelijk in de Amsterdamse Bijlmer. Een onbekend gebleven persoon loofde eerder al 10.000 euro uit voor de persoon die de verdachten kon identificeren.

Naast de verdachten is de politie ook op zoek naar meer informatie over de auto waarin zij reden, een lichtgrijze Renault Clio met zonnedak én met valse kentekenplaten.