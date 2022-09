Een caissière is dinsdagavond bedreigd met een steekwapen in een supermarkt aan de Leyweg in Den Haag.

De man stapte rond 18.00 uur de winkel binnen. 'In een poging de winkel te overvallen bedreigde een nog onbekende man de caissière met een steekwapen', meldt de politie. Daarna sloeg de man op de vlucht. Een beveiliger rende nog achter hem aan, maar hij kreeg de overvaller niet meer te pakken. 'Hij verdween over de Leyweg, de Hengelolaan en de Maartensdijk in de richting van de Melis Stokelaan.' Getuigen worden opgeroepen om zich te melden. De overvaller droeg een parka-model jas met een zeer grote capuchon met een wit/grijze bontkraag. Den Haag Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Den Haag