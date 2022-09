Een personenauto heeft dinsdagmiddag vlam gevat in een parkeergarage aan de Limastraat in Den Haag. In het voertuig zijn meerdere lachgasflessen gevonden.

De brandweer kreeg de brand snel onder controle. Die is zeer waarschijnlijk ontstaan door sluiting in het dashboard. De brand is ontdekt door de eigenaar toen hij terug kwam bij de auto en heeft toen beveiligers erbij gehaald. De lachgasflessen zijn in beslag genomen door de politie.