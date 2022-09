Een automobilist die reed onder invloed van alcohol en drugs heeft vannacht meerdere geparkeerde auto's geramd.

Het gebeurde aan de Rhijnvis Feithlaan in Moerwijk. Volgens calamiteitensite District8 belde een omwonende de politie nadat ze een harde klap had gehoord. De dronken automobilist zou bezig zijn geweest met inparkeren en plots hard achteruit zijn gereden. Daarbij raakte hij een auto die achter hem geparkeerd stond. Doordat er een kettingreactie ontstond, werden uiteindelijk nog twee auto's geraakt. De man is aangehouden en meegenomen naar het politiebureau.