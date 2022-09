Haagse politici liepen vanavond de raadzaal uit nadat PVV'er Sebastian Kruis een persoonlijke aanval opende op wethouder Martijn Balster van de PvdA.

Kruis stelde voor om de Haagse PvdA'er voortaan aan te spreken met een Afrikaanse nepnaam om zo het diversiteitsgehalte van het nieuwe en 'roomblanke college' een beetje op te krikken.

Het was niet de eerste keer dat de Haagse PVV'er het voorzien had op Martijn Balster. Volgens Kruis zou de Haagse PvdA'er zijn wethoudersplek moeten afstaan aan een partijgenoot van kleur, omdat Balster eerder zou hebben gezegd dat het stadhuis, de besturen in de stad en de vertegenwoordigende functionarissen te wit zouden zijn.

Robert van Asten van D66 nam meteen het woord: "Dit kan niet, dit is puur op de persoon en ook nog onsmakelijk, dit moet gestopt worden." Nadat Kruis nog even doorging, vroeg ook Fatima Faïd van de Haagse Stadspartij voorzitter van de raad om in te grijpen. "Ik heb hier last van, mensen van mijn fractie hebben hier last van", zei ze.

Verschillende fracties verlieten daarop de raadzaal. Na een schorsing van een klein kwartier ging het debat weer door.