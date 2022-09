Meerdere boeren verzamelden zich maandagavond met hun voertuigen in de omgeving van het Catshuis tijdens het interview van premier Mark Rutte in Op1. De trekkers stonden onder andere opgesteld bij het World Forum tegenover het Catshuis. De politie was met meerdere eenheden ter plaatse.

De uitzending van Op1 stond maandagavond in het teken van een interview met de premier. Het programma werd vanaf 22.40 uur live uitgezonden vanaf het Catshuis, waar Rutte werd geïnterviewd door Sven Kockelmann. Na de start van de uitzending verzamelden meerdere boeren met trekkers zich in de buurt van het Catshuis. Er was veel politie op de been, zowel voor het Catshuis als bij het nabijgelegen World Forum. Op beelden was te zien dat er zo'n tien voertuigen voor het World Forum geparkeerd stonden. Volgens calamiteitensite Regio15 is Rutte na de uitzending bij het verlaten van het Catshuis in gesprek gegaan met de boeren.