Maandagmiddag is er opnieuw een automobilist op de poller op de Escamplaan in Den Haag gebotst. Voor zover bekend is het het 41ste voertuig dat tegen de beruchte poller is gereden.

De aanrijding vond maandagmiddag omstreeks half vier plaats. De schade viel deze keer blijkbaar mee, aangezien de auto er alweer snel vandoor was, meldt calamiteitensite Regio15. Sinds de installatie van de poller op de Escamplaan vonden er al tientallen botsingen met de beweegbare paal plaats. Ook werden er al verkeersregelaars ingezet en werden er extra borden en duidelijkere verlichting geplaatst.