Een automobiliste is in de nacht van zaterdag op zondag tegen een lichtmast geknald op het Erasmusplein in Den Haag. De bestuurster raakte hierbij gewond.

De vrouw knalde met haar auto rond 3.00 uur tegen de paal. Hulpdiensten rukten uit om de automobiliste bij te staan. Na behandeling door ambulancepersoneel en het afnemen van een blaastest, is het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht.



Hoe het ongeval kon gebeuren, is nog onduidelijk. Er wordt nog onderzocht of de vrouw te veel gedronken had.



Een berger heeft het beschadigde voertuig afgesleept. De wagen is total loss.