De politie heeft in Den Haag een vierde verdachte opgepakt rond een ontvoeringspoging van de Belgische minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD). Het gaat om een 21-jarige man. Gisteren werden al drie Nederlanders in Den Haag en Leidschendam opgepakt.

De man werd rond drie uur vanmiddag opgepakt op straat in Den Haag door de Dienst Speciale Interventies.



De Belgische politie had de drie andere verdachten (20, 29 en 48 jaar) gevolgd van het huis van Van Quickenborne tot aan de Nederlandse grens. Bij het huis hadden ze ook een auto achtergelaten. Daarin zijn volgens Belgische media een automatisch geweer en flessen met benzine gevonden. België heeft om de overlevering gevraagd van het viertal. Of er nog meer verdachten worden gezocht, wilde een woordvoerder van het Belgische federale parket niet zeggen.



Volgens Van Quickenborne ging het om een ontvoeringspoging. Dat zegt hij zelf in een videoboodschap die gisteravond is verschenen. Eerder op de dag had de bewindsman al via Facebook gemeld dat de veiligheidsdiensten snel en professioneel hadden ingegrepen tegen een dreiging aan zijn adres.



"Het gaat om een dreiging die gericht was tegen mijzelf als minister van Justitie en niemand anders. Er is snel ingegrepen en verdachten werden gearresteerd. Uit voorzorg word ik voorlopig onder strikte beveiliging geplaatst en zal ik de komende dagen niet kunnen deelnemen aan enkele geplande activiteiten. Aangenaam is het niet, maar wel begrijpelijk.''