Een woning aan de Mallemolen in Den Haag is tijdelijk onbewoonbaar na een brand.

Bij de brandweer kwam zondagochtend rond 5.30 uur een melding binnen van de woningbrand. Meerdere woningen werden uit voorzorg ontruimd. Twee personen hadden veel rook ingeademd en zijn onderzocht door ambulancepersoneel. 'Ook zijn bij het ontruimen drie katten uit de woning gehaald. De dierenambulance ontfermd zich over hen', laat de brandweer weten.



Nadat de vlammen waren geblust en de brandweer metingen had verricht konden de bewoners van omliggende woningen weer naar huis. Het brandadres is tijdelijk onbewoonbaar.



Hoe de brand ontstaan is, is nog onduidelijk.