Een automobilist is in de nacht van vrijdag op zaterdag gevlucht na een crash op de Koningskade. Vermoedelijk reed de man onder invloed van drank of drugs.

De automobilist reed vanaf het Korte Voorhout met hoge snelheid over een trambaan en is vervolgens op het fietspad over een verkeerspaal gereden en is daarna tegen een rijdende taxi gebotst. Na de botsing reed de automobilist zich klem tegen de rand van de weg. De automobilist is na het ongeval weggerend. Agenten hebben in de omgeving gezocht naar de bestuurder, maar hij kon niet meer worden gevonden.