In een huis aan de Rijklof van Groenstraat is zaterdagochtend brand uitgebroken. De vlammen slaan uit het dak en in de buurt hangt veel rook. De brandweer heeft groot opgeschaald om de brand te blussen.

Even voor half acht kwam er bij de brandweer de melding van een woningbrand binnen in de Haagse wijk Bezuidenhout. Direct werden meerdere brandweerkazernes gealarmeerd. Toen de brandweer arriveerde werd duidelijk dat er een flinke brand woedde. Daarom werd snel opgeschaald om meer brandweermensen ter plaatse te krijgen. Meerdere woningen moesten ontruimd worden. Rond 10.00 uur meldde de brandweer dat het vuur onder controle is. Dat betekent dat de vlammen zich niet verder zullen verspreiden. Een gedeelte van het dak moet worden gesloopt om het vuur helemaal te doven.