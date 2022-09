Bij rellen in de Haagse Schilderswijk is gisteravond een agente in haar gezicht geslagen. De vrouw maakt het naar omstandigheden redelijk goed, meldt de politie vrijdag.

Na de voetbalwedstrijd tussen Luxemburg en Turkije trokken Turkse fans naar de Vailliantlaan om de promotie in de Nations League te vieren. De sfeer werd al snel grimmig. Er werden fietsen, een scooter en een afvalcontainer in brand gezet. Ook werden hulpdiensten bekogeld. Tientallen jongeren gooiden zwaar vuurwerk en glas naar de brandweer en de politie. Politieagenten spraken de jongeren aan en verzochten hen om de locatie te verlaten. Een twintigjarige Hagenaar gaf hieraan geen gehoor en weigerde weg te gaan. Hij werd meerdere malen streng toegesproken door agenten maar werkte niet mee. De man haalde vervolgens naar een van de agenten uit en sloeg haar in het gezicht. De agente raakte daarbij lichtgewond. Hij werd direct overmeesterd en overgebracht naar een politiebureau. Het duurde een paar uur voordat de rust in de Schilderswijk weer was teruggekeerd. Den Haag Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Den Haag