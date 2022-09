Voor de brand in een overdekt parkeerdek aan de Laan van Wateringse Veld zijn twee verdachten aangehouden. Het gaat om twee mannen van negentien jaar uit Den Haag. Ze worden verdacht van brandstichting.

Zo'n 35 woningen aan de Laan van Wateringse Veld moesten begin deze maand worden ontruimd vanwege een brand op een nabijgelegen parkeergarage. Drie wagen stonden in lichterlaaie.



Na uitgebreid onderzoek kon de politie donderdag 15 september twee verdachten aanhouden. De twee jonge Hagenaars zijn maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris, die heeft hun voorarrest met veertien dagen verlengd.



'Het onderzoek is nog in volle gang', meldt het OM. De politie is op zoek naar een derde verdachte.