De ontgroeningsstunt waarbij een man dit weekend onderkoeld raakte, omdat hij uren in de koude Hofvijfer moest staan, leidt nu tot boze reacties. 'Dit soort wantoestanden verdienen geen enkele plek in Den Haag'.

D66 zegt geschokt te zijn over de ontgroening die afgelopen weekend heeft plaatsgevonden in Den Haag. Een man is in de nacht van vrijdag op zaterdag door de brandweer uit de Hofvijver gehaald nadat hij maar liefst vier uur in het water had gelegen. De actie was een ontgroeningsstunt.

Tot op heden is niet bekend wie of welke studentenvereniging dit bedacht heeft. Raadsleden van D66 zijn geschokt en hebben het college om opheldering gevraagd en willen weten wie hier verantwoordelijk voor is. De man is uiteindelijk, na bijna vier uur, door middel van een hoogwerker en een ladder uit het water geholpen.

De man is onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht. 'Dit is niet een leuk feestje waarbij er iets teveel gedronken wordt', schrijft raadslid woordvoerder veiligheid Marije Mostert in een persbericht. 'Als je ervoor zorgt dat je aspirant leden in het ziekenhuis belanden door jouw handelen, dan ga je een grens over die geen enkele studentenvereniging over zou mogen gaan'. Ook voegt ze eraan toe dat dit geen tweede keer mag gebeuren.

D66 is van mening dat een actie als deze 'niet past in een leuke studentenstad als Den Haag'. 'Pesten, mishandelen of hoe je dit soort zaken dan ook wil noemen horen hier niet thuis', aldus de woordvoerder studentenzaken. 'Dit is een incident en laten we hopen dat het hierbij blijft. We hebben de afgelopen jaren heel veel vreselijke dingen bij studentenverenigingen gezien', schrijft de woordvoerder onderwijs.