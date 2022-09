Op het strand van Scheveningen is donderdagochtend een man gereanimeerd. Hij is daarna met spoed naar een ziekenhuis gebracht.

Rond 11.00 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd. Op het strand van Scheveningen, ter hoogte van strandtent Naturel, werd het slachtoffer aangetroffen. Het zou gaan om een leraar van een schoolklas. Leerlingen werden bij een strandtent nabij opgevangen. De gemeente Den Haag heeft busvervoer geregeld en hiermee zijn de kinderen terug gebracht naar school.

Meerdere hulpdiensten, waaronder de traumahelikopter schoten de man te hulp. Het slachtoffer is enige tijd gereanimeerd. Uiteindelijk is hij met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De arts van het Mobiel Medisch Team is met het slachtoffer meegegaan.