De politie heeft donderdagmiddag een overleden persoon gevonden op een bootje langs de Veenendaalkade in Den Haag. Het is nog niet bekend hoe de persoon om het leven is gekomen en wanneer dit precies is gebeurd.

De vondst werd donderdag omstreeks 14.30 uur gedaan in de wijk Leyenberg. Een woordvoerder van de politie kon nog niets over de toedracht van het overlijden zeggen. De forensische opsporing doet uitgebreid onderzoek in en rondom het bootje. Volgens getuigen zou er een flinke stankgeur en vliegen rond de boot hangen. Mogelijk zou het lichaam er al enige tijd liggen. De politie heeft de locatie afgezet met zwarte schermen. Uit verder onderzoek zal moeten blijken hoe de persoon is overleden.