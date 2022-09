De Haagse Vogelwijk is uitgeroepen tot beste buurt van Zuid-Holland. Bewoners geven hun wijk een 8.9, het hoogste rapportcijfer van de provincie.

De Vrije Universiteit van Amsterdam onderzocht samen met burenplatform Nextdoor hoe bewoners hun wijk ervaren. Daarbij kwam de Vogelwijk dus als beste uit de verf.

Inwoners beoordeelden de wijk op zes criteria, namelijk contact met buren en het helpen van buren, sociale cohesie, voorzieningen, de ervaren veiligheid en gevoelens van eenzaamheid in de buurt. Bewoners konden ook aangeven wat zij zelf belangrijk vinden bij het beoordelen van hun buurt. Dat waren vooral rust, het contact tussen buurtgenoten en de bereikbaarheid van de wijk. Ook interessant: het onderzoek laat zien dat mensen op het platteland meer waarde hechten aan rust, waar stedelingen juist de bereikbaarheid van belang vinden. Het contact met buren bleek voor beide groepen belangrijk.

Vorig jaar scoorde de Vogelwijk ook al goed in het onderzoek: toen belandde de wijk op de tweede plaats. Dit jaar eindigde de Archipelbuurt op nummer twee en is Den Haag dus goed vertegenwoordigd. De Archipelbuurt kreeg een 8.8 van haar bewoners. Laakkwartier en Spoorwijk en Laakkwartier-Oost scoorden juist het slechtst van Zuid-Holland met een 5 als rapportcijfer.

Bijna alle wijken die goed scoren liggen in ‘relatief welgestelde, groene en rustige wijken van de steden’, aldus het onderzoek. Daarnaast liggen opvallend veel wijken in de Randstad. Ook gemeenten werden in het onderzoek beoordeeld. Daarbij werd de gemeente Voorschoten uitgeroepen tot beste gemeente van Zuid-Holland. Die gemeente scoort opvallend goed op het gebied van veiligheid.