Bouwbedrijven en architecten willen niet meewerken aan het onderzoek naar cultuurpaleis Amare. De bouwers zijn niet ingegaan op de uitnodigingen voor interviews. Voor het onderzoek is 1,3 miljoen euro apart gezet.

De raadsenquête moet duidelijk maken hoe het kon gebeuren dat de bouw van Amare zo moeizaam verliep en de kosten compleet uit de bocht vlogen. Om daar een vinger achter te krijgen hadden de commissieleden interviewverzoeken gedaan bij onder andere bouwbedrijven en architecten. Die willen hier niet aan meewerken, schrijft commissievoorzitter Arjen Dubbelaar aan de gemeenteraad.

En dat is jammer: 'Het is zeer belangrijk dat de commissie ook hoort hoe deze bedrijven kijken naar de geschiedenis van Amare', schrijft Dubbelaar. Gehoopt wordt dat betrokken wethouders met hun contacten de bouwers kunnen overtuigen alsnog mee te werken.

Inmiddels is 25.000 pagina's aan informatie verstrekt die de gemeenteraad nog niet eerder had gekregen. De commissie schrijft verder dat het onderzoek naar verwachting 1,1 miljoen euro gaat kosten. In het coalitieakkoord is 1,35 miljoen opzijgezet.