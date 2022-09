De Bezuidenhoutseweg is de komende weken gedeeltelijk afgesloten. Verkeer moet tot 7 oktober om het Malieveld heenrijden.

Een klein gedeelte van deze weg is vanaf vanochtend afgesloten vanwege werkzaamheden aan de stadsverwarming. Het verkeer kan omrijden via het Malieveld over de Koningskade, Zuid Hollandlaan en de Boslaan. Daarna kan er gewoon verder gereden worden op de Bezuidenhoutseweg. Volgens een woordvoerder van de gemeente moeten automobilisten rekening houden met zo'n vijf minuten vertraging.