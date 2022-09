De dierenambulance heeft een ree uit een Haagse gracht gered. Maar hoe het beest daar terecht kwam is nog een raadsel.

Bewoners van de Alexanderstraat zagen onlangs een reebok in hun achtertuin staan. Dat was vreemd, omdat de tuin verder helemaal afgesloten is. Vermoedelijk is het beest in de gracht gesprongen en op deze manier naar de tuin gezwommen.

De Haagse dierenambulance werd gebeld om de ree weer terug te brengen naar waar hij vermoedelijk vandaan kwam. Het beest schrok echter van de aanwezigheid van alle mensen en sprong terug de gracht in. 'We gebruikten een net om het dier binnen bereik te houden. Chauffeur Leon kon de ree net aan vastpakken en met hulp van chauffeur Nancy en nog meer extra handen uiteindelijk op de kant krijgen', vertellen de vrijwilligers van Dierenhospitaal en Dierenambulance Den Haag.

De ree is vervolgens in een busje naar de Waalsdorpersvlakte gereden en vrijgelaten. In het gebied lopen meerdere reeën rond.