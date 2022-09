Een groep van zo'n veertig trekkers was vanochtend onderweg naar Den Haag, binnendoor over de Ypenburgse Boslaan bij Nootdorp. Ze negeerden daarmee een noodbevel dat eerder in de nacht van maandag op dinsdag was ingesteld door het gemeentebestuur. Vier trekkers zijn vlak voor het centrum in beslag genomen.

Boeren uit het hele land waren samen van plan om met ongeveer 150 trekkers naar Den Haag te komen tijdens Prinsjesdag. Dat zegt een boer uit Krimpenerwaard die met twintig anderen op het Malieveld is samengekomen. Een deel van de groepjes was in Den Haag aangekomen en werd teruggestuurd door de politie, een ander deel is afgebeld omdat ze hoorden dat ze Den Haag niet in mochten. Minstens vier trekkers zijn door de politie weggehaald. Er is ook een legervoertuig aanwezig om de tractoren mee weg te voeren. Op verschillende plaatsen in en rond de Hofstad zijn boeren staande gehouden door de politie. Minister Dilan Yesilgöz zegt dat de politie zal optreden tegen boeren die op Prinsjesdag met trekkers naar Den Haag proberen te komen om te demonstreren. Ze waarschuwt dat de landbouwvoertuigen in beslag zullen worden genomen. "Demonstreren mag, maar niet met grote voertuigen", aldus de minister. Yesilgöz roept boeren die onderweg zijn naar de Hofstad hun tractor daarom thuis te laten. "Trekkers worden in beslag genomen door de politie. Denk aan de veiligheid van alle mensen die vandaag naar Prinsjesdag komen." Intussen staat op de A29 tussen Willemstad en de Haringvlietbrug een file richting Rotterdam vanwege trekkers die op de snelweg rijden. Rond 7.00 uur ging het nog om zo'n 3 kilometer file, aldus een woordvoerder van de ANWB. Den Haag heeft het noodbevel afgegeven 'wegens ernstige vrees voor verstoring van de openbare orde en veiligheid op Prinsjesdag' door protesterende boeren. 'Boeren die met hun trekkers willen demonstreren in de stad, worden teruggestuurd en indien nodig vanaf de stadsgrens naar elders geleid', twitterde de gemeente. "We spreken ze erop aan, dan hoop ik dat ze de aanwijzing volgen", zegt burgemeester Jan van Zanen. Boeren op de Haagse Binckhorstlaan. De boeren negeren daarmee een noodbevel dat eerder in de nacht van maandag op dinsdag is ingesteld door het gemeentebestuur. Een gemeentewoordvoerder zegt dat de burgemeester het bevel heeft uitgevaardigd nadat de politie 'bewegingen van boeren heeft waargenomen' richting de stad. "Ze zouden op weg zijn naar Den Haag om de openbare orde te verstoren. Dat kunnen we niet gebruiken op Prinsjesdag, zeker niet nu er voor het eerst weer publiek aanwezig mag zijn."