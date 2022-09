Weer is er een ambtenaar aangehouden die op het stadhuis van Den Haag paspoorten en rijbewijzen zou hebben vervalst. Het Openbaar Ministerie heeft zojuist bekendgemaakt dat een 32-jarige Hagenaar hiervoor vastzit.

De man werkte sinds maart als uitzendkracht bij de gemeente. Het vermoeden bestaat dat hij tegen betaling valse papieren leverde, terwijl de gemeente juist strengere maatregelen had genomen om dat te voorkomen. De vermeende fraude kwam aan het licht bij een controle door de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW).

Een foto van een nieuw aangevraagd rijbewijs bleek niet overeen te komen met eerder bij de RDW bekende beelden. Dat werd gemeld bij Den Haag, dat een intern onderzoek startte en aangifte deed waarop de Rijksrecherche een onderzoek begon. Dat leidde naar de 32-jarige man, die wel in het bezit was van een ver­kla­ring om­trent het ge­drag (vog).

Den Haag heeft de betrokken baliemedewerker na het onderzoek ontslagen: 'De gemeente betreurt het dat zij wederom slachtoffer is geworden van strafbare feiten en veroordeelt deze vorm van zeer ernstige ondermijnende criminaliteit', schrijft ze in een verklaring. Hoeveel identiteitsbewijzen vervalst zijn, is nog onduidelijk.

De aanhouding van de Hagenaar is opvallend. In 2020 werd ambtenaar Mildred van D. ook al aangehouden, omdat ze paspoorten kloonde, waaronder een voor Nederlands meest beruchte crimineel Ridouan T.. Nadat ze betrapt was, mocht ze nog vier jaar bij de gemeente blijven werken.

Tijdens een debat vorige week liet verantwoordelijk wethouder Saskia Bruines weten dat de werkwijze op de afdeling burgerzaken inmiddels is aangepast. Er wordt nu meer gerouleerd met personeel, nieuwe medewerkers volgen een cursus en ook wordt gekeken of zittende ambtenaren op 'natuurlijke momenten' om een ver­kla­ring om­trent het ge­drag kan worden gevraagd.

Direct na dat debat gingen de deuren van het stadhuis dicht en werden de politici in een besloten vergadering geïnformeerd dat er tóch weer een nieuw fraudegeval aan het licht was gekomen.

Hart voor Den Haag-raadslid Ralf Sluijs noemt het 'ongekend' dat een ambtenaar ondanks alle maatregelen toch kon frauderen. "De problemen lijken structureel van aard, terwijl ons beterschap was beloofd na het vorige fiasco. Maar met roulatie en cursussen los je dit niet op: een beetje integer bestaat niet", aldus Sluijs.

Fractievoorzitter Richard de Mos gaat er vanuit dat bij de gemeente grover geschut tevoorschijn wordt gehaald: "Het is toch bizar dat de gemeente de paspoortendrukpers van maffiabazen is? Bovendien lijden goede ambtenaren onder dit geboefte."

Simon Fritschij, raadslid namens de ChristenUnie-SGP, noemt het nieuws 'een klap voor de organisatie'. "Ik heb echt zorgen dat het lek nog steeds niet boven lijkt te zijn. Een vervalst identiteitsbewijs is voor een crimineel goud waard. Als je dat in onze stad kan krijgen, dan gaat er echt iets mis."

Vanwege de nieuwe zaak bereidt het stadsbestuur opnieuw extra maatregelen voor, zoals de aanscherping van de werving en screening van nieuwe medewerkers. Ook kijkt de gemeente of ze apparatuur voor gezichtsherkenning en -vergelijking kan gaan invoeren. Of dat wel genoeg is om fraude in de toekomst te voorkomen? Fritschij: "Dat moet de toekomst uitwijzen."

"Criminelen moeten niet denken dat ze hun zaakjes kunnen regelen via dit stadhuis", zegt Marieke van Doorn van D66. "We kennen ondermijning al langer en D66 zet zich al langer in tegen deze gevaarlijke vorm van criminaliteit." De partij bepleit extra maatregelen - betere screening en apparatuur - om ervoor te zorgen dat het stadhuis inwoners integer kan bedienen: "Zo laten we zien dat het stadhuis er is voor de bewoners, niet voor criminelen."