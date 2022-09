In een auto, die geparkeerd staat langs de Sir Winston Churchilllaan in Rijswijk, is maandagavond een overleden persoon aangetroffen.

De hulpdiensten, waaronder twee ambulances, rukten rond 21.30 uur uit naar de straat. Volgens de politie ging het om een onderzoek naar aanleiding van een verdachte situatie. Bij aankomst bleek er een overleden persoon in de auto te liggen. Natuurlijk overlijden Het voertuig werd eerst afgedekt met een doek, maar later is er een politietent om de wagen gezet. De forensische opsporing heeft de zaak onderzocht. De politie laat via Twitter weten dat na onderzoek is gebleken dat het om een natuurlijk overlijden gaat. Volgens getuigen zou de wagen er nog maar kort hebben gestaan. Ook zou er nog iemand in de auto hebben gezeten, die door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis is gebracht.