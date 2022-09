Een woning in de Betuwestraat in Den Haag is afgelopen nacht beschoten.

Bij de politie kwam rond 3.30 uur een melding binnen van de beschieting. Hulpdiensten zijn naar de straat gesneld.



Aan de buitenkant van het huis zijn meerdere kogelgaten te zien. De politie heeft uitgebreid onderzoek gedaan. 'Volgens getuigen renden kort na het incident twee personen met een capuchon op weg bij de woning', laat de politie weten.



Niemand raakte bij de beschieting gewond. De politie roept getuigen op om zich te melden.