De Japanse tuin op Landgoed Clingendael gaat volgende maand eindelijk open. Door meerdere tegenslagen hebben liefhebbers er twee jaar lang op moeten wachten. Maar tussen 15 en 30 oktober kan er weer worden genoten van de esdoorns, de vele soorten mos en de roestige herfstkleuren.

Doorgaans gaat de bijzondere tuin in zowel het voorjaar als het najaar voor een korte periode open voor publiek. Dat ging in de coronaperiode echter niet door. In april dit jaar zou de Japanse tuin eindelijk opengaan, maar een broedende vogel gooide roet in het eten. Een beschermde sperwer had de tuin uitgekozen als broedplaats en die mocht niet verstoord worden.

De sperwer kreeg vier jongen en bracht ze in de Japanse tuin groot, schrijft Haagse Groen op haar website. 'Nu het broedseizoen voorbij is en de jongen zijn uitgevlogen, kan de tuin open. De kans is groot dat de sperwer volgend jaar weer een nieuw plekje uitzoekt om een nest te bouwen. Een sperwer is iets minder honkvast dan bijvoorbeeld een gierzwaluw', zegt stadsecoloog Esther.

De Japanse tuin is ruim honderd jaar oud en heeft een oppervlakte van 6800 vierkante meter. Het is daarmee de oudste en grootste Japanse tuin van Nederland.