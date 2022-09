Een scooterrijdster is maandagavond gewond geraakt bij een aanrijding op de kruising van de Troelstrakade met de Coornhertstraat in Den Haag.

De scooterrijdster werd aangereden door een personenauto tijdens het oversteken. Hulpdiensten rukten uit om het slachtoffer bij te staan. De scooterrijdster is na controle door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht. 'Het slachtoffers was nog wel aanspreekbaar', meldt calamiteitensite Regio15.



Hoe het ongeval precies kon gebeuren, is vooralsnog onduidelijk. Bij beide bestuurders is een blaastest afgenomen.