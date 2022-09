Een aantal woonwagenparkbewoners aan de Energiestraat in Den Haag kan komende nacht niet thuis slapen. Dit vanwege een vieze penetrante lucht die uit het riool komt.

Een bewoner schakelde zondagavond al de hulpdiensten in vanwege de stank. De brandweer heeft toen het riool doorgespoten in een poging het probleem te verhelpen. Toch bleek dat niet genoeg. De hulpdiensten kwamen maandagavond weer naar de straat omdat de lucht weer terug was. Volgens de brandweer gaat het om een terpentine of wasbenzine lucht die uit het riool komt.

Meerdere aannemers zijn naar de straat gekomen om de boel verder te onderzoeken. "Het probleem is momenteel nog niet opgelost", meldt calamiteitensite District8. "In alle waarschijnlijkheid gaat het rioleringsbedrijf opnieuw het riool volledig doorspoelen met de hoop de oorzaak ook weg te spoelen."

Meerdere bewoners kunnen door de stank niet in hun woning overnachten. Er wordt een alternatieve slaapplek geregeld door bekenden en de gemeente.