De jaarlijkse 'Just Peace Month' in Den Haag gaat woensdag 21 september van start. Het thema dit jaar is 'Hoop in tijden van tegenspoed'.

"Deze maand ervaar je van dichtbij hoe er in Den Haag door mensen en organisaties gewerkt wordt aan een rechtvaardige en vreedzame wereld", legt wethouder Saskia Bruines uit. "Juist in deze tijd van internationale crisis is het ontzettend belangrijk dat er op verschillende niveaus gesproken wordt over vrede en recht. Want naast alle internationale instellingen zijn het juist de mensen die met hun verhalen het gezicht vormen van Den Haag als kleurrijke en internationale stad." De 'Just Peace Month' trapt woensdag af met een verhalendiner in het Zuiderparktheater. Belangstellenden kunnen voor 11 euro aanschuiven voor een 5-gangen diner. Tijdens de avond zullen er sprekers, muziek en kunst zijn. Op 16 oktober 'Tijdens de Just Peace Open Dag' kunnen belangstellenden een kijkje nemen achter de schermen bij een van de wereldberoemde internationale organisaties die Den Haag rijk is, zoals het Vredespaleis en het Internationaal Strafhof. De Just Peace Month duurt tot en met 24 oktober, de Internationale Dag van de Verenigde Naties.