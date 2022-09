Tienduizenden deelnemers staan zondag 25 september aan de start van de NN CPC Loop Den Haag. Volgens de organisatie wordt er een flinke concurrentiestrijd verwacht voor de felbegeerde winst van de NN CPC Loop Den Haag.

'Bij goede omstandigheden en met topatleten als Rodgers Kwemoi en Abraham Cheroben mogen we dit jaar op tijden rekenen in de buurt van het veertien jaar oude parcoursrecord dat staat op naam van Samuel Wanjiru (KEN). In 2007 liep hij een tijd van 58:33. Dat was destijds een wereldrecord.'

Ook bij de vrouwen staan er topatleten aan de start. 'Ludwin Chepngetich en Rose Chelimo strijden om de winst bij de halve marathon. De Keniaanse Chepngetich (24) won in juni de halve marathon van Hamburg en wil dit kunstje in Den Haag graag herhalen.' Een andere kanshebber is de uit Bahrein afkomstige Chelimo (33). 'De atlete was in 2017 de wereldkampioen op de marathon en won in 2019 zilver op het WK Marathon in Doha.'

Naast de NN Halve Marathon maken ook de 10KM Loop en de ON 5KM Loop onderdeel uit van het programma. 'Ook meedoen? Inschrijven is nog mogelijk.'