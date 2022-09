Een kat begaf zich zaterdagavond in een wel hele benarde situatie. Het dier was vast komen te zitten in een wielkast van een bestelbus.

De bestuurder reed met zijn busje vanaf het Westeinde richting de Neherkade toen hij gemiauw hoorde. Hij besloot zijn wagen aan de kant te zetten omdat hij niet kon plaatsen waar het geluid vandaan kwam. Na een rondje om de bus werd al snel duidelijk dat het dier in de wielkast van de wagen vastzat. De dierenambulance en de brandweer zijn uitgerukt en wisten het beestje te bevrijden.



Van wie de kat is, is niet duidelijk. De dierenambulance heeft hem meegenomen.