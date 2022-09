Op de Nunspeetlaan in Den Haag is zaterdagmiddag een voetganger aangereden door een tram. Dit gebeurde toen de voetganger overstak.

Meerdere hulpdiensten werden opgeroepen, waaronder een traumahelikopter. Het slachtoffer is gewond geraakt en is behandeld in de ambulance. Het slachtoffer is vervolgens met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.

Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren, is nog niet bekend. De inzet van de hulpdiensten trok veel bekijks. Er is veel politie aanwezig in de omgeving om dit onder controle te houden.

Het tramverkeer ligt voorlopig stil. Een gedeelte van de trambaan is afgezet met lint.