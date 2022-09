In de wijk Laak-Centraal heeft vrijdag een grote integrale handhavingsactie plaatsgevonden. De bewoners en leden van de wijkberaden en bewonersorganisaties schreven eerder dit jaar een brief aan het gemeentebestuurder met het bericht dat wat hen betreft de maat vol was.

In hun brief schreven ze onder meer dat criminaliteit en overlast Laak domineert en dat bewoners zich hierdoor onveilig voelen en de wijk onleefbaar vinden. Bewoners melden daarnaast veel last te hebben van illegale bewoning, parkeeroverlast, weesfietsen en hardrijders.

Tijdens de actie werkten de gemeente Den Haag samen met politie, douane, Rijksbelastingdienst, NVWA, Stedin, HTM, Inspectie Leefomgeving en Transport, Omgevingsdienst Haaglanden en de brandweer.

De Haagse Pandbrigade controleerde de laatste weken al intensiever in Laak omdat bewoners om hulp hadden gevraagd. Tijdens deze actie zijn 18 adressen gecontroleerd. In een woning is een hennepkwekerij gevonden. Deze is direct ontmanteld door de politie. Op een ander adres bleek dat er in de schuur werd geslapen. Bij twee andere woningen werden misstanden van sekswerkers vastgesteld en is ook illegale prostitutie aangepakt.

In Spoorwijk werd een woning per direct gesloten. Recent werd in dezelfde woning al 28 kilo heroïne aangetroffen. De deur gaat op slot voor zeker drie maanden.

Ook is er een grote verkeerscontrole geweest. Er zijn 58 bekeuringen uitgedeeld voor overtredingen, technische mankementen, het niet dragen van een gordel en mobiel bellen. Twee bestuurders werden aangehouden voor rijden onder invloed. Eén van hen blies flink boven de toegestane hoeveelheid. De bestuurder bleek ook internationaal gezocht te worden voor opium en wordt daarom overgeleverd aan het land van herkomst.

Horeca en winkels werden ook gecontroleerd. Van de zes gecontroleerde cafés was één alcoholvergunning niet in orde. Bij de overige zaken was onder andere sprake van een onveilige gasverbinding en een illegale verzwaring van elektriciteit.

Ook werden er meerdere boetes uitgedeeld aan tramreizigers voor het niet tonen van een geldig vervoersbewijs.