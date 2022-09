Een man is in de nacht van vrijdag op zaterdag na uren door de brandweer uit de Hofvijver gehaald na een ontgroeningstunt.

Om 3.00 uur werden de hulpdiensten ingeschakeld omdat (mogelijk) een omstander iemand in het water zag zitten. De politie, ambulance en de brandweer met onder andere een hoogwerker, werden opgeroepen om de man uit het water te halen.

De man heeft flink wat uren in het water gezeten. De man zou zich namelijk al vanaf middernacht in de Hofvijver begeven hebben. Hij is uiteindelijk, na bijna vier uur, door middel van een hoogwerker en een ladder uit het water geholpen. De man had onderkoelingsverschijnselen.

Twee brandweermannen zijn met waadpakken het water in gegaan om de eerste zorg te geven aan de onderkoelde man. Nadat de man uit het water is gehaald, is hij met een reddingsdeken opgewarmd en daarna in de ambulance onderzocht. Vervolgens is hij naar het ziekenhuis vervoerd.

Het is nog niet bekend door wie of welke studentenvereniging deze ontgroeningsstunt bedacht is.