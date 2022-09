De rechtbank heeft de Hagenaars die ooit tot het hart van de Quote 500-bende hoorde, veroordeeld tot veel lagere straffen dan het OM had gewild.

Juist omdat de Hagenaars, twee broers en een goede vriend, ooit succesvol wisten in te breken bij de allerrijksten van Nederland, eiste de aanklager twee weken geleden hoge straffen. Ze waren gewoon doorgegaan, zo redeneerde de aanklager, en dan dienen er hogere straffen te volgen.

"Schrijf maar dat de aanklager een liegbeest is", zo zei Rocky L. geïrriteerd twee weken op de gang in de rechtbank. Hij vormde met zijn twee broers het hart van de tien jaar geleden opgepakte Quote 500-bende. Een groep dieven die vanuit het huis van de moeder van de drie broers in de Haagse Spoorwijk aan de hand van de Quote 500, adressen uitzocht om in te breken. Oud-minister Herman Heinsbroek was een van de slachtoffers, alsmede Jumbo-eigenaar Frits van Eerd.

Nu waren de verdenkingen lang niet zo ernstig als toen. Toen bedroeg de buit vaak per kraak vele tienduizenden euro's. Nu onderzochten ze wel hoe ze in konden breken in een kapitale villa in Nootdorp, maar voerden ze de inbraak nooit uit. Ook bij een andere inbraak in een bedrijfspand bleef het bij een poging. En slechts uit een bestelbus die met een valse sleutel werd opengemaakt, werd gereedschap weggenomen.

Toch was bijvoorbeeld de eis voor Rocky L. bijna net zo hoog als hij uiteindelijk kreeg voor die beruchte inbraken tussen 2010 en 2012. Tegen hem werd twee jaar cel geëist, hij werd toen veroordeeld tot 27 maanden cel. Voor de aanklager telde daarbij mee dat tegen Rocky en vriend Bobby nog een zaak loopt, vanwege inbraken.

De beslissing van de rechter geeft het gelijk aan de kant van de twee broers en hun vriend. Rocky is veroordeeld tot een straf van zeven maanden; zijn broer tot vijf weken en Bobby honderd dagen.