Komend weekend zijn er extra werkzaamheden bij het Prins Clausplein in Den Haag. Rijkswaterstaat is eind augustus met het groot onderhoud begonnen maar zegt nu ook komend weekend nodig te hebben om het eerste deel af te kunnen maken.

De werkzaamheden gaan vrijdag 16 september om 22.00 uur in en duren tot en met zondag 18 september 11.00 uur. De omleidingen en afsluitingen zijn hetzelfde als tijdens de vorige weekenden. Verkeer vanuit Den Haag en Scheveningen richting Amsterdam wordt omgeleid via de autoweg N14 richting Leidschendam. Verkeer vanuit Den Haag en Scheveningen richting Rotterdam gaat via de Rotterdamsebaan (S107) richting Knooppunt Ypenburg.

Overigens behelst het groot onderhoud Prins Clausplein in totaal drie keer drie weekenden. Binnenkort volgen op de website de data van de twee volgende slots, want er volgen nog twee keer drie weekenden.