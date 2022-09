Het Loosduinse Hof in Den Haag wordt op zaterdag 17 september feestelijk geopend. Het voormalig verzorgingshuis kreeg een metamorfose en is het eerste woongebouw van Staedion met 101 huurwoningen waarbij het woonconcept ‘Wonen met een Plus’ is toegepast.

Het Loosduinse Hof is bedoeld voor senioren en mensen met een lichte zorg- of ondersteuningsvraag die hier bewust voor kiezen of dit nodig hebben voor het behoud van hun zelfstandigheid. Hier krijgen bewoners de mogelijkheid tot ontmoeten, deel te nemen aan activiteiten en krijgen ze ondersteuning door middel van zorg en dienstverlening aan huis.