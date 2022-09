De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) legt 39 historische schepen aan de ketting vanwege het ontbreken van geldige papieren, meldt de dienst. De inspectie besloot de in totaal 250 schepen van de zogeheten bruine vloot te controleren vanwege een dodelijk ongeluk op de Waddenzee op 31 augustus, waarbij de twaalfjarige Tara om het leven kwam.

Tara werd geraakt door een giek, die afbrak door houtrot. Ondanks protocollen die zijn opgesteld om houtrot te ontdekken, was het op dit schip, genaamd Risico, niet opgemerkt. Een woordvoerder van de ILT wil niet zeggen of de Risico één van de 39 schepen is die nu een vaarverbod hebben gekregen.

De schippers moeten elke 2,5 jaar een nieuw certificaat aanvragen voor de veiligheid van de mast, giek en touwen van de historische zeilschepen. Elke vijf jaar moet er een hoofdcertificaat worden aangevraagd. Bij een eerder dodelijk ongeluk, in 2016, waren de certificaten van het betrokken zeilschip niet in orde. Reden voor de ILT om na het ongeluk in augustus direct een groter onderzoek te doen naar de papieren van de schepen van dezelfde maatschappij.

De schippers hebben een brief gekregen waarin staat dat ze niet meer mogen uitvaren. In één geval heeft de inspectie één schip tegengehouden dat op het punt stond uit te varen. De passagiers daarop moesten hun vaartocht afbreken. Het is mogelijk om vrij snel nieuwe certificaten aan te vragen, maar het is de vraag of op korte termijn inspecteurs beschikbaar zijn om de schepen te controleren, aldus het ILT. "En de veiligheid moet natuurlijk op orde zijn."

De Onderzoeksraad voor Veiligheid is vorige week al een verkort onderzoek gestart naar de afgebroken giek. Daaruit moet blijken of alle procedures zijn gevolgd en of de protocollen die er zijn om houtrot te ontdekken wel goed zijn. Volgens de Onderzoeksraad moet worden nagegaan in hoeverre er lessen kunnen worden geleerd en wat er nodig is om dit soort ongevallen in de toekomst te voorkomen.

De brancheorganisatie BBZ leek het vorige week nog niet nodig om de schepen preventief aan de kant te houden. "Als er gevaar zou zijn voor het publiek had de Onderzoeksraad direct actie ondernomen", zei voorzitter Paul van Ommen toen nog. De BBZ heeft nog niet gereageerd op het besluit van de ILT.

De brancheorganisatie ging ervan uit dat na drie eerdere dodelijke ongelukkengoede protocollen waren opgesteld. Van Ommen vorige week: "Na 2016 bleek dat niet iedereen in de branche dezelfde standaarden hanteerde als het gaat om controles op houtrot. Daarom is aan ons gevraagd om een branchebrede standaard in te stellen en voorlichting te geven. Dat hebben we gedaan, met tientallen cursussen en online beschikbare informatie." Die eisen liggen niet wettelijk vast, maar als een schipper zich er niet aan houdt heeft hij volgens Van Ommen 'wel iets uit te leggen'.

De ILT wil deze maand nog met de brancheorganisatie en de keuringsinstanties om tafel om te kijken wat er mis is gegaan met de ontbrekende certificaten.

"Het is een wettelijke plicht van rederijen om keuringscertificaten op orde te hebben", zegt letselschadeadvocaat Herman Zandijk, die de ouders en familie van Tara bijstaat, in een reactie. "De inspectie heeft de eigen verantwoordelijkheid genomen om het register na te kijken en een passieve houding te veranderen in een proactieve. En dat is alleen maar toe te juichen in het kader van het naleven van veiligheidsnormen, juist ter voorkoming van ongevallen zoals op 31 augustus."