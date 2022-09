In de Stavangerstraat in Den Haag heeft woensdagmiddag een overval plaatsgevonden in een woning.

Bij de overval heeft een van de bewoners hoofdletsel opgelopen. Het slachtoffer is ter plaatse aan zijn verwondingen behandeld door het ambulancepersoneel en daarna naar het ziekenhuis gebracht.

Drie overvallers kwamen aan bij de woning en belden aan. Eén van hen zette meteen een vuurwapen op het hoofd van één van de bewoners, zo hebben getuigen aan calamiteitenwebsite District8 laten weten. Een andere overvaller gaf de tweede bewoner een klap op zijn gezicht.

Het is onbekend of er buit is gemaakt. De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht maar zoekt in de omgeving wel naar verdachten. Een politiewoordvoerder kan nog niet bevestigen dat er daadwerkelijk een wapen is gebruikt. "Het onderzoek is momenteel in volle gang", aldus de zegsvrouw.