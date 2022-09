De ambassade van China aan de Willem Lodewijklaan in Den Haag is woensdagmiddag besmeurd met rode verf na een uit de hand gelopen demonstratie even daarvoor.

De politie is ter plaatse, agenten hebben de straat afgezet met lint. De forensische opsporing zal later in de middag onderzoek doen. Er zijn, voor zover bekend, nog geen aanhoudingen verricht.