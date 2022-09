Op de Gravin Juliana van Stolberglaan in Leidschendam is woensdagmiddag een man gewond geraakt nadat hij onder een auto terecht is gekomen.

De man liep op het parkeerterrein van een woon-zorgcentrum toen de bestuurster van een auto aan het uitparkeren was. De automobilist heeft de man eerder op een veilige plek zien staan. De bestuurster reed achteruit en heeft toen over het hoofd gezien dat hij toch omgelopen was. Daardoor is het slachtoffer onder de auto terechtgekomen en bekneld geraakt. Nadat omstanders de hulpdiensten hadden gebeld, zijn meerdere hulpdiensten gealarmeerd. Brandweerlieden hebben de auto voorzichtig opgetild en het slachtoffer bevrijd. Daarna is het slachtoffer onderzocht door ambulancepersoneel en zonder spoed vervoerd naar het ziekenhuis. Den Haag Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Den Haag